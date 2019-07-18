Mezuna kalmak ne demek? Mezuna kalmak 2019 | Avantajları | Dezavantajları

Mezuna kalmak ne demek? | YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra istediği sonucu alamayan adaylar arama motorlarında mezuna kalmak nedir? Ne demek? Avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? soruları araştırılmaya başlandı. Bizde bu merak edilenleri araştırmaya başladık. İşte cevapları...

MEZUNA KALMAK NEDİR?

Mezuna kalmak ya da mezun kalmak tabiri öğrencilerin istedikleri puan gelmediğinde 1 yıl daha sınava hazırlanması için kullanılır. Mezun ifadesinin geçmesi de bildiğiniz üzere öğrenci artık mezun oluşundan, yani lise diplomasını almış olmasından kaynaklanır. Sınav sonuçlarının açıklanması ve puanın düşük olması durumunda mezuna kalmak gibi bir karar veren bir öğrencinin önünde okul derdi olmadan geçireceği uzun bir süre var. Temmuz ayının ortalarından Mart ayının ortalarına kadarki süreçte YGS için çalışabilme imkânı olacaktı eski sistemde. Yeni sistemde de önünde koca bir yıl olmuş olacak. Özetle mezuna kalmak bir yıl daha sınava hazırlanıp tekrar girmek demek

MEZUNA KALMAK NE DEMEK?

Mezuna Kalmak ne demek: Mezuna kalmak deyimi öğrencilerin hayal ettikleri veya istedikleri puanı alamayıp kendilerine 1 yıl daha sınava hazırlanmak için verdiği şanstır.

Burada mezundan kasıt edilen ise öğrenci artık mezun olmuş ve lise diploması almıştır. Mezuna kalan öğrenci, kendilerine daha çok zaman ayırıp ders çalışma şansları elde edebilmektedir. Mezuna kalmak genel olarak kendine 1 yıl yıl daha şans verip Üniversite sınavına hazırlanmak diyebiliriz. Mezuna bırakmanın avantajları ise tecrübedir.

Çünkü artık geçirdiğiniz bir sınav tecrübesi ve bilgi birikimi vardır bu da çalıştığı konuları ve dersleri daha iyi kavrayacağı ve puanlarını yükselteceği bir şans doğuyor

KİMLER MEZUNA KALMALI?

Yukarıda da belirttiğim gibi mezuna kaldıysanız önünüzde okul olmadan çalışabileceğiniz uzun bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi size şu avantajları sağlayacaktır:

Uzun boşluğun olması ve geçen yıl aynı konulara zaten çalışmış olmanız, okul dersleriyle boğuşan Türev, İntegral gibi konuları daha işlememiş öğrencilerden bir adım önde olmanızı sağlayacaktır.

Yazılı-ödev gibi sizi engelleyecek başka şey olmadığı gibi okul arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz sorunlar (küslük, aşk vb.) da dikkatinizi dağıtamayacaktır.

Gün içerisinde başka bir göreviniz yoksa günü istediğiniz gibi planlama imkânınız olacaktır. Örneğin, sabah 10'da kalkıp saat 1'e kadar 2.5 saatli bir etüdün ardından yine saat 2'den 5'e kadar 2.5 saatlik bir etüt demek size günlük 5 saatlik çalışma fırsatı verecektir. Pek tabi daha fazla da çalışılabilirsiniz, bu bir örnektir.

Ders çalışma programı kişiye özel olmalıdır. Siz de gününüzün hangi zaman diliminde çalışacağınızı belirleyebilir, kafanız rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

İyi bir planlama ile diğer sosyal aktivitelere vaktiniz kalacaktır. 18-19 yaşlarında bir genç olarak hayatı sorgulayabileceğiniz, tefekkür edebileceğiniz bir zaman dilimine sahip olacaksınız.

Özellikle sayısal öğrenciler yaz tatilinde TYT'den 1 zor veya 2-3 kolay ders bitirebilirse önlerindeki YKS-AYT Fizik-Kimya-Biyoloji gibi derslere hazırlanmaya daha fazla vakit ayırabilecektir.

Aynı durum EA ve Sözel arkadaşlar için de geçerlidir. Konular ne kadar erken biterse de piyasadaki farklı kaynakların denemelerini çözmek için çok daha fazla zamanınız kalacak.

Sınava yaklaştıkça 20, 30, 40'ar deneme çözdüğünüzü düşünün her dersten. Gelişiminiz sizi motive edecek, daha fazla asılmanızı sağlıklı bir hırs yapmanızı da sağlayacaktır.

Bunların haricinde mezuna kalmak ne demek denilince akla gelen en önemli avantajlardan biri tecrübeli olmanızdır. Yani siz bu sınava daha önce hazırlandınız. Yaptığınız hataları az çok biliyorsunuzdur. Bu hataları tekrar yapmadığınız zaman rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca, yanlış bilmekten / bilmemekten kaynaklı heba olan zamanı telafi etme, verimli kullanma fırsatınız da var. Mesela geçen yıl Edebiyat'a Nasıl Çalışılması gerektiğini tam kestiremediniz ve istediğiniz verimi alamadınız. Bu yıl işi sıkı tutabilme ve daha doğru-etkili şekilde çalışma imkânınız var. 25 net yaptıysanız sıkı bir çalışma ile 35 net yapmanız gayet mümkündür. Böyle net iyileşmeleri de inşallah geçen yıl kazanamadığınız yeri bu yıl kazanmanızı sağlayacaktır. Bütün bölümleri tanıttığımız "Tercih Danışmanlığı" kategorimizdeki yazıları okumadan tercih yapmayın!

MEZUNA KALMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Mezuna kaldıysanız önünüzde okul olmadan çalışabileceğiniz uzun bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi size şu avantajları sağlayacaktır: Uzun boşluğun olması ve geçen yıl aynı konulara zaten çalışmış olmanız, okul dersleriyle boğuşan Türev, İntegral gibi konuları daha işlememiş öğrencilerden bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Yazılı-ödev gibi sizi engelleyecek başka şey olmadığı gibi okul arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz sorunlar (küslük, aşk vb.) da dikkatinizi dağıtamayacaktır.

Gün içerisinde başka bir göreviniz yoksa günü istediğiniz gibi planlama imkânınız olacaktır. Örneğin, sabah 10'da kalkıp saat 1'e kadar 2.5 saatli bir etüdün ardından yine saat 2'den 5'e kadar 2.5 saatlik bir etüt demek size günlük 5 saatlik çalışma fırsatı verecektir. Pek tabi daha fazla da çalışılabilirsiniz, bu bir örnektir. Ders çalışma programı kişiye özel olmalıdır. Siz de gününüzün hangi zaman diliminde çalışacağınızı belirleyebilir, kafanız rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

İyi bir planlama ile diğer sosyal aktivitelere vaktiniz kalacaktır. 18-19 yaşlarında bir genç olarak hayatı sorgulayabileceğiniz, tefekkür edebileceğiniz bir zaman dilimine sahip olacaksınız. Özellikle sayısal öğrenciler yaz tatilinde TYT'den 1 zor veya 2-3 kolay ders bitirebilirse önlerindeki YKS-AYT Fizik-Kimya-Biyoloji gibi derslere hazırlanmaya daha fazla vakit ayırabilecektir. Aynı durum EA ve Sözel arkadaşlar için de geçerlidir. Konular ne kadar erken biterse de piyasadaki farklı kaynakların denemelerini çözmek için çok daha fazla zamanınız kalacak.

Sınava yaklaştıkça 20, 30, 40'ar deneme çözdüğünüzü düşünün her dersten. Gelişiminiz sizi motive edecek, daha fazla asılmanızı sağlıklı bir hırs yapmanızı da sağlayacaktır. Bunların haricinde mezuna kalmak ne demek denilince akla gelen en önemli avantajlardan biri tecrübeli olmanızdır. Yani siz bu sınava daha önce hazırlandınız. Yaptığınız hataları az çok biliyorsunuzdur. Bu hataları tekrar yapmadığınız zaman rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

Ayrıca, yanlış bilmekten / bilmemekten kaynaklı heba olan zamanı telafi etme, verimli kullanma fırsatınız da var. Mesela geçen yıl Edebiyat'a Nasıl Çalışılması gerektiğini tam kestiremediniz ve istediğiniz verimi alamadınız. Bu yıl işi sıkı tutabilme ve daha doğru-etkili şekilde çalışma imkânınız var. 25 net yaptıysanız sıkı bir çalışma ile 35 net yapmanız gayet mümkündür. Böyle net iyileşmeleri de inşallah geçen yıl kazanamadığınız yeri bu yıl kazanmanızı sağlayacaktır.

MEZUNA KALMANIN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Mezuna kalmak istemiyorum diyen birçok öğrenci de mevcut. Bunların öne sürdüğü sebepler de belli. Aslında çoğu tahmin edebileceğiniz şeyler ama yaşayan insanlardan aldığım tecrübeleri buraya aktarmak istedim. Hatta bazıları iki yıl mezuna kalan öğrenciler. Yaşamadan bilemezsiniz derler ya, yaşayanlardan aldığım bu tecrübeler size ışık tutacaktır. Gelin bu işin zor yanlarını değerlendirelim: 18 yaşında bir genç olarak size en zor gelebilecek şeylerden biri arkadaşlarınız üniversite yolunda ilerlerken sizin hala TYT'ye, YKS'ye çalışmak zorunda olmanızdır.

Psikolojik olarak hassassanız bu daha da zor hale gelebilir. Örneğin, bir mezun tanıdığım arkadaşlarıyla iletişimini kesmişti. Arkadaşları da onun mezuna kaldığı gerçeğini görmezden gelip kendi üniversite anılarını, zorluklarını anlatıp duruyordu telefonda. Bu tarz durumlarda sizin akıl sağlığınız her şeyin önündedir. İletişimi kesmek çözümlerden sadece biridir. Çünkü kafanız yerinde olmazsa, motivasyonunuzu devamlı düşüren şeyler varsa mezuna kalmak 2018 için pek de mantıklı olmayabilir.

Psikoloji dediğim anda aklınıza aileleriniz gelmiştir. Bu zor yolda aile desteği çok önemli. Sınavınız kötü geldiğinde veya istediğiniz bölümü kazanamayacak durumda olduğunuzda arkanızda durabilecek anne-babanın önemini size anlatamam. Ama 1 yıl boyunca "niye şurayı yazmadın, niye biz senin yine kahrını çekiyoruz, millet üniversiteye gitti sen burada çalışıyorsun, bu yıl da kazanamazsan seni sanayiye veririm" gibi yaralayıcı sözler söyleyebilecek bir aileniz varsa mezun kalmak gibi hayati bir kararı vermeden önce bir daha düşünmenizi tavsiye ederim. Daha doğrusu ailenize bu kararı almadan bu tarz şeyleri yapmamaları konusunda detaylı bir şekilde izahat yapmanızı, onları uyarmanızı öneririm. Eğer anlayışlı insanlar iseler bu durumları minimuma indirme ihtimaliniz vardır. Tek başına evde olmanın en kötü yanlarından biri de asosyalleşmedir. Üniversiteye giden gitmiş, işe giren girmiş, sizse evde kitaplarlasınız. Bu biraz cesaret ister.

Eğer hayatınızın hiçbir döneminde böyle yoğun bir yalnızlık yaşamadıysanız size ağır gelebilir. Kendi kendine yeten, yetebileceğine inanan insanlar için durum biraz daha kolay olacaktır. Örneğin, mezuna kalan bir akrabam bana "1.5 aydır şu telefonum alarm dışında hiç çalmadı" demişti. Uzunca bir süre evde oturup ders çalışmak fizyolojik olarak da sizi yıpratacaktır. Eğer çabuk kilo alan biriyseniz bütün gün hareketsiz kalıp çalışmak vücudunuzun şeklini bozabilir. Sandalyede uzun süre oturmak da bel ve sırt ağrılarına sebep olabilir. Elbette bunların çözümleri var. Fakat herkeste aynı oranda etkili olamayabiliyor. Bazı öğrenciler de daha çok vaktim var diye rehavete katılabiliyor. Kendini dizi-filme, bilgisayar oyunlarına verebiliyor. Bu konuda da iyi bir planlama yapmak gerekiyor.