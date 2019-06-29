Mezuniyet dönüşü kaza meydana geldi! 4 ölü, 1 yaralı

Kayseri - Malatya karayolu 70. kilometresinde N.E.'nin sürdüğü 23 HL 402 plakalı araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan N.E., M.E. , H.E. ve D.E. öldü, yaralı olarak kurtulan F.E., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapanların mezuniyet töreninden döndükleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.