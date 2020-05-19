Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu (2)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARA MORAL

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gösteri sunan Vakfıkebir Sivil Bando Takımı grubu, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaları unutmadı. Grup, ilçe devlet hastanesi önüne de gelip, burada gösterilerini sürdürdü. Grubun gösterilerine, sağlık çalışanları alkışlarla eşlik etti

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Kaynak: DHA