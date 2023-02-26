Mfundo Thikazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mfundo Thikazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mfundo Thikazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mfundo Thikazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mfundo Thikazi 23 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Mfundo Langa Thikazi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mfundo Thikazi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mfundo Thikazi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mfundo Thikazi'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mfundo Thikazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mfundo Thikazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mfundo Thikazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mfundo Thikazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Royal Eagles

31 Ocak 2020 yılında Real Kings

20 Ağustos 2021 yılında Royal AM

Mfundo Thikazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mfundo Thikazi şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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