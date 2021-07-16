Son zamanların gözde oyunlarından olan Pubg, neredeyse her yaştan kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Oyun kullanıcıları MG3 hafif makineli PUBG hangi haritada? sorusunun yanıtını araştırıyor. Pubg ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...

MG3 HAFİF MAKİNELİ PUBG HANGİ HARİTADA?

Eklenen güncelleme ile kullanıma sunulan silahın hangi haritada olduğunun öğrenilmesi, verilen görevlerin daha kolay yerine getirilmesini sağlıyor. Özellikle profesyonel oyuncular tarafından kullanılan silahlar, maç sonuna kadar mücadele imkanı sunuyor. PUBG Mobile oyununa eklenen MG3 isimli yeni hafif makineli tüfek sınıfındaki diğer silahlara göre birçok avantajı ile ön plana çıkıyor.

PUBG Mobile oyununa yeni eklenen MG3 silahı tüm haritalarda yer almaktadır. Bu haritalara Erangel 2.0, Miramar, Sanhok, Livik ve Karakin da dahil... Silahı Airdrop yani paraşütle bırakılan depoların içerisinde bulabilirsiniz.

MG3 HAFİF MAKİNELİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Silahlara ilgi gösterilmesinin başlıca nedenleri arasında diğerlerinden daha güçlü olması yer alıyor. Daha güçlü silahlar, kullanıcıların bunlara ilgi göstermesine neden oluyor. Stratejik olarak büyük öneme sahip olan MG3 7.62 mm mermiler kullanmaktadır. Bir dakika içerisinde 600 – 900 arası mermi atması en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. Bu özellik ise düşmanlara taciz atışı açarken veya yaylım ateşine tutarken oldukça önemli bir unsur. MG3 tek bir silah olmasına rağmen dakikada attığı yüksek mermi sayısı onu tek başına dahi yaylım atışı yapabilecek konuma getiriyor.

GERÇEKTE MG3 NEDİR?

Genel amaçlı makineli tüfek olan MG3 hava soğutmalı, mayon serit beslemeli 7.62 x 51mm çapında mermi kullanan Alman yapımı silahtır. II. Dünya Savaşı’nda kullanılan MG 42’nin geliştirilmesiyle yapılmıştır. 1950’lilerin sonlarında Alman Ordusu hizmetine kabul edilmiştir.