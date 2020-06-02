MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli Güvenlik Kurulu, dört ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantı sonrası bildiri yayınlaması beklenirken, MGK üyelerinin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maske taktığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske ise takmadığı görüldü.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. pic.twitter.com/aqw9qjTiTD— AK Parti (@Akparti) June 2, 2020
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