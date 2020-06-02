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MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, dört ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantı sonrası bildiri yayınlaması beklenirken, MGK üyelerinin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maske taktığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske ise takmadığı görüldü.

 

 

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Editör Ekibi

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