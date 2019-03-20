MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı, saat 15.50'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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DHA
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