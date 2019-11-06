MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu’ndan Rektör Bağlı’ya ziyaret

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in eşlik ettiği MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımütfüoğlu'nu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaretlerinde kendilerini Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Köse karşıladı.

MGK Genel Sekteri Hacımüftüoğlu ve beraberindekileri makamında ağırlayan Rektör Bağlı, kendilerini Nevşehir'de ve üniversite ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Üniversitenin fiziki yapılanması başta olmak üzere bölüm ve programlar ile öğrenci sayısı hakkında Müftüoğlu'na bilgi veren Rektör Bağlı, "2007 yılında kurulan üniversiteler arasında en hızlı gelişen kurum olan üniversitemiz, 22 bin öğrencisiyle bulunduğumuz şehre her alanda büyük destek ve katkıda bulunmakta. 9 fakülte, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 16 araştırma merkezi bulunan üniversitemizin ayrıca 7 ilçede de kampüsleri yer almakta.

Üniversite olarak özellikle Alevilik-Bektaşilik ve turizm alanlarında ihtisaslaşmaya büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'de ilk olarak üniversitemiz Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü kendi bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültürü ve Alevi-Bektaşi Kaynakları Ana Bilim Dalları olmak üzere iki ana bilim dalında yüksek lisans ve doktora öğrencileri almaya başladı.

Aynı şekilde üniversitemiz bünyesinde açtığımız Türkiye'nin ilk Turizm Araştırmaları Enstitümüz de kendi özel yapısında akademisyenler almakta ve önemli çalışmalar yürütmekte" dedi.

Misafirperverlikleri için Rektör Bağlı'ya teşekkür eden Hacımüftüoğlu ise, NEVÜ'nün yürüttüğü çalışmaların memnuniyet verici düzeyde olduğunu belirterek Rektör Bağlı ve yönetimine başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu.

Rektör Bağlı ile bir süre görüşen, üniversite şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan MGK Genel Sekteri Hacımüftüoğlu'na, ziyaretleri sonunda Rektör Bağlı tarafından plaket takdiminde bulunuldu.

Kaynak: İHA