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  3. MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı: Yeni Zelanda'daki terör saldırısı şiddetle kınandı

MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı: Yeni Zelanda'daki terör saldırısı şiddetle kınandı

MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı: Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır.

MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı: Yeni Zelanda'daki terör saldırısı şiddetle kınandı

MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı: Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır.


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