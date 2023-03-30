MGK toplantısı sona erdi! Deprem ve seçime ilişkin önemli açıklamalar yapıldı!

Milli Güvenlik Kurumu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda seçimin güvenlikli ortamda sağlanması, deprem felaketi, Yunanistan ilişkileri ve terör örgütlerine ilişkin önemli konulara değinildi.

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MGK toplantısı sona erdi! Deprem ve seçime ilişkin önemli açıklamalar yapıldı!

Milli Güvenlik Kurumu bugün saat 15:35'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantı ise üç saat sürdü. Toplantıya ilişkin ise önemli açıklamalarda bulunuldu. Toplantı da konuşulan konulara ilişkin yapılan önemli açıklamalar ise şu şekilde:

DEPREM FELAKETİ

MGK toplantısında, Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.

SEÇİM VURGUSU

14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.

YUNANİSTAN İLE İKİLİ İLİŞKİLER

Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.

SURİYE IRAK'TA TERÖR ÖRGÜTLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi.

UKRAYNA SAVAŞI SEBEBİYLE KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın bölgedeki diğer ülkelerin istikrarına ve Karadeniz’deki güvenliğe yönelik menfi tesirleri değerlendirilmiş; kalıcı barışın tesisi, bölgesel istikrarın muhafazası ve insani krizlerin etkilerinin giderilmesine yönelik gayretlerin sürdürüleceği ifade edilmiştir.

MGK toplantısı sona erdi! Deprem ve seçime ilişkin önemli açıklamalar yapıldı!

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