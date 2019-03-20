MGK Toplantısı sona erdi! Yazılı açıklama yapıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 4,5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı, saat 15.50'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı 4 buçuk saat sürdü. Yazılı açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin süreceği belirtildi.

İşte bildiride yer alan ifadeler...

31 MART SEÇİMLERİ

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YENİ ZELANDA SALDIRISI

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