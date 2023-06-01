MGM duyurdu: 13 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış için önlemler alındı! Hava durumuna bakmadan dışarıya çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu bir hava durumuyla karşı karşıya olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Maraş çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI YAPILDI

Özellikle İç Ege, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun çevrelerinde yoğun yağışlar bekleniyor. Bu durumda, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güçlü rüzgarlar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerine yakın seyredecek. Rüzgar, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, iç ve doğu kesimlerde ise güneyden hafif, ara sıra orta şiddette esecektir. Yağış alan bölgelerde ise yağış anında rüzgarın kuvvetli olması beklenmektedir.

Bu nedenle, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarını takip etmeleri ve hava durumu koşullarına uygun önlemler almaları önemlidir. Dikkatli olmak ve gerekli tedbirleri almak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek için önemlidir.

Yağışların etkisiyle oluşabilecek sel ve su baskınları, yerel olarak özellikle dere yatakları ve alçak bölgelerde risk oluşturabilir. Bu nedenle, dere kenarlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Su birikintileri ve sel sularının hızına kapılmamak için güvenli bölgelerde bulunmak önemlidir.

Ayrıca, yıldırım riskine karşı açık alanlarda dikkatli olunmalı ve mümkünse kapalı alanlara sığınılmalıdır. Ağaç altlarından, tepelerden ve metal yapıların yakınından uzak durmak da yıldırım çarpması riskini azaltabilir.

Kuvvetli rüzgarlar ve dolu yağışı da dikkat gerektiren durumlar arasındadır. Bu durumlarda açık alanlarda bulunanların rüzgarın etkisine maruz kalmamak için korunaklı yerlere geçmeleri önemlidir. Dolu yağışı sırasında ise araç kullanırken yavaş ve dikkatli olmak, olası hasarları önlemek için önemlidir.

Meteorolojik uyarıları takip etmek, yetkililerin önerilerine uymak ve gereken önlemleri almak, olumsuz hava koşullarının etkilerini minimize etmek için önemlidir. Vatandaşların güvenliği ve sağlığı için dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.