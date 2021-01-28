MGM personel alımı 2021 başvuru! Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı 2021 başvuru şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde yayımlanmış olan ilanda " Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacaktır. " denildi.

AÇIK KADROLAR

MGM bünyesine 6 Mühendis Alımı yapılacak. Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 28 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayınlanacak. Tercih işlemlerinde 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan 2020-KPSS Lisans girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacak.

MGM PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercihler 28 Ocak-3 Şubat 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapılacak. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 3 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacak.

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

MGM memur alımı için adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacaktır. Bu kapsamda adaylardan aşağıdaki şartlar aranacak;

Türkiye umhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

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