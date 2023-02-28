Mher Tarloyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mher Tarloyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mher Tarloyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mher Tarloyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mher Tarloyan 7 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Մհեր Թառլոյան şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mher Tarloyan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mher Tarloyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mher Tarloyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mher Tarloyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mher Tarloyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mher Tarloyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Shirak Gyumri

Mher Tarloyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mher Tarloyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.