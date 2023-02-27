Mhill Grabanica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mhill Grabanica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mhill Grabanica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mhill Grabanica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mhill Grabanica 17 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mhill Grabanica Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına - tarihinde katılmıştır. Mhill Grabanica'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mhill Grabanica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mhill Grabanica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Ocak 2022 yılında KF Rahoveci
30 Haziran 2022 yılında KF Dukagjini
Mhill Grabanica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mhill Grabanica şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.