MHK 13 hakemi listeden çıkardı! Maç yönetemeyecekler! Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus...

Süper Lig'de yıllardan beri var olan hakem karmaşası bu yıl yine futbol camiasının en çok konuşulanları arasında yerini alırken, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Kulüpler Birliği ile yaptığı görüşmeler sonucunda hakemlerle ilgili yeni bir yapılanmaya gidileceğini ifade etmişti. O yapılanmanın ilk ayağı ise tamamlandı. Yeni bir hakem listesi yayımlayan MHK, ligde görev alan 13 hakeme listede yer vermedi.

13 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de hakemlik yapan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya ise sadece VAR hakemi olarak görev alabilecek.

SÜPER LİG'DE GÖREV ALACAK HAKEMLER

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin