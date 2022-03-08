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  3. MHK 13 hakemi listeden çıkardı! Maç yönetemeyecekler! Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus...

MHK 13 hakemi listeden çıkardı! Maç yönetemeyecekler! Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus...

Türk hakemliğinde yeniden bir yapılanmaya gideceğini açıklayan Merkez Hakem Kurulu, bu yapılanmanın ilk ayağının tamamlandığını ve 13 hakemin listeden çıkarıldığını açıkladı.

MHK 13 hakemi listeden çıkardı! Maç yönetemeyecekler! Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus...

Süper Lig'de yıllardan beri var olan hakem karmaşası bu yıl yine futbol camiasının en çok konuşulanları arasında yerini alırken, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Kulüpler Birliği ile yaptığı görüşmeler sonucunda hakemlerle ilgili yeni bir yapılanmaya gidileceğini ifade etmişti. O yapılanmanın ilk ayağı ise tamamlandı. Yeni bir hakem listesi yayımlayan MHK, ligde görev alan 13 hakeme listede yer vermedi.

13 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de hakemlik yapan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya ise sadece VAR hakemi olarak görev alabilecek.

MHK 13 hakemi listeden çıkardı! Maç yönetemeyecekler! Cüneyt Çakı, Fırat Aydınus...

SÜPER LİG'DE GÖREV ALACAK HAKEMLER

Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay

MHK 13 hakemi listeden çıkardı! Maç yönetemeyecekler! Cüneyt Çakı, Fırat Aydınus...

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engin

MHK 13 hakemi listeden çıkardı! Maç yönetemeyecekler! Cüneyt Çakı, Fırat Aydınus...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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