MHK başkanı Lale Orta'dan çok sert açıklama "Maçlar sırasında asla VAR Merkezi’ne girilmemiş, yayıncı kuruluşa müdahale edilmemiştir"

Türk futboluna hakem kararları hep tartışılmış, daha sonra gelen VAR sistemi tartışmaları alevlendirmişti. spor kamuoyunda Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla ilgili maç esnasında var odasına girildi tartışmalarına MHK başkanı Lale Orta, "Maçlar sırasında asla VAR Merkezi’ne girilmemiş, yayıncı kuruluşa müdahale edilmemiştir" şeklinde çok sert bir açıklama geldi.

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MHK başkanı Lale Orta'dan çok sert açıklama "Maçlar sırasında asla VAR Merkezi’ne girilmemiş, yayıncı kuruluşa müdahale edilmemiştir"

Türk futbolu kurulduğu tarihten itibaren hakem hataları hep gündeme gelmiş yıllardır tartışılmıştır. Sorunların çözülmesi ve tartışmaların bitmesi için dünyada da uygulanan VAR sistemi ülkemiz futbolunda da uygulamaya konulmuş ancak tartışmalar yine bitmediği gözükmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği ile ilgili iddiaların gerçek olmadığını belirterek, "Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir, girilmeyecektir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR kayıtları ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı. Orta'nın konuyla ilgili yaptığı yazılı yaptığı açıklama şöyle:

"Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

LALE ORTA: MAÇ ESNASINDA KESİNLİKLE VAR ODASINA GİRİLMEMEİŞTİR

Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu görüntü beIN Sports'a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır.

Maçlardan alınan görüntüler kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayınlamak üzere hazırladığımız "Kuralına Göre" programını hazırlamak için MHK'nın kullanım yetkisindedir. Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir. Girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır. Futbolcular ve futbolseverler tarafından kuralların doğru bilinmesi bizi polemiklerden uzaklaştıracak ve oyunun kalitesini arttıracaktır.

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LALE ORTA: YAYINCI KURULUŞA BASKI YAPILMAMIŞTIR

Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz. Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlerle ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım."

MHK RESMİ AÇIKLAMADA BULUNDU

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