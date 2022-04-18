MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı, hangi takımı tutuyor? Sabri Çelik biyografisi

Çalkantılı günlerin yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı. Bunun üzerine "MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı, hangi takımı tutuyor? " sorularının yanıtları araştırılıyor. Sabri Çelik'in biyografisi haberimizde...

MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? SABRİ ÇELİK BİYOGRAFİSİ

Eski hakem olan Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Sabri Çelik, uzun yıllar Süper Lig ve 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş haddi nedeniyle aktif hakemliği bıraktı.

2004-2005 yıllarda ve 2019'da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentorluk yapmaya başlamıştı.

63 yaşındaki Sabri Çelik, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü, Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrası MHK Başkanlığına getirildi.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

BAŞKAN

SABRİ ÇELİK

ÜYELER

MUHİTTİN BOŞAT

MURAT ILGAZ

EROL ERSOY

ORHAN ERDEMİR

İSMET ARZUMAN

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

İBRAHİM ÇINAR

DURSUN CUMALİ SUCU

Hakemlik döneminde çok konuşulan bir isim olan Sabri Çelik, Kocaelispor ile Galatsaray arasında oynanan maçta verdiği penaltı kararıyla uzun süre konuşulmuştu.

SABRİ ÇELİK HANGİ TAKIMLI, HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

MHK Başkanı Sabri Çelik'in hangi takımlı olduğunu bilinmemektedir. Ancak Kaya Çilingiroğlu, Sabri Çelik'in Galatasaraylı olduğunu öne sürmüştür. Çilingiroğlu, “ MHK başkanı Sabri Çelik Galatasaraylıdır." demişti.