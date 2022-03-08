MHK hakem listesinde kimler var, hangi hakemler görev yapamayacak? Süper Lig'de maç yönetecek hakemler hangileri?
Merkez Hakem Kurulu yeni bir liste yayımlayarak 13 hakemin bu sezon görev alamayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine MHK hakem listesinde kimler var, hangi hakemler görev yapamayacak? Soruları da gündem oldu. Sezonun kalan kısmında görev yapabilecek hakemler belli oldu. Peki Süper Lig'de maç yönetecek hakemler hangileri? İşte cevaplar...
MHK hakem listesinde kimler var, hangi hakemler görev yapamayacak? soruları, MHK tarafından yapılan açıklamaların ardından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Sezonun geri kalanında 13 hakemin listeden çıkarıldığı ve maç yönetemeyeceği açıklandı. Kalan haftalarda diğer hakemler görev alacak. Peki Süper Lig'de maç yönetecek hakemler hangileri? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...
MHK HAKEM LİSTESİNDE KİMLER VAR, HANGİ HAKEMLER GÖREV YAPAMAYACAK?
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de hakemlik yapan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya ise sadece VAR hakemi olarak görev alabilecek.
SÜPER LİG'DE MAÇ YÖNETECEK HAKEMLER HANGİLERİ?
Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay
VAR HAKEMLERİ
Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engin