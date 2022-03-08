MHK hakem listesinde kimler var, hangi hakemler görev yapamayacak? Süper Lig'de maç yönetecek hakemler hangileri?

MHK hakem listesinde kimler var, hangi hakemler görev yapamayacak? soruları, MHK tarafından yapılan açıklamaların ardından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Sezonun geri kalanında 13 hakemin listeden çıkarıldığı ve maç yönetemeyeceği açıklandı. Kalan haftalarda diğer hakemler görev alacak. Peki Süper Lig'de maç yönetecek hakemler hangileri? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

MHK HAKEM LİSTESİNDE KİMLER VAR, HANGİ HAKEMLER GÖREV YAPAMAYACAK?

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de hakemlik yapan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya ise sadece VAR hakemi olarak görev alabilecek.

SÜPER LİG'DE MAÇ YÖNETECEK HAKEMLER HANGİLERİ?

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin