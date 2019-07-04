MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oldu | Serdar Tatlı kimdir?

TRT Spor'un haberine göre; Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Zekeriya Alp, yardımcısı Serdar Tatlı oldu.

Serdar Tatlı Kimdir?

Serdar Tatlı (d. 24 Ocak 1966, Şanlıurfa), eski Türk futbol hakemi. Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

Futbol Hakemi Serdar TATLI 1966 yılında Urfa’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988’de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Adil ve tarafsız olarak yönettiği maçlarla kendini kabul ettirdi. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babası.

Serdar Tatlı ilköğretim ve Ortaöğretim eğitim hayatını Şanlıurfa’da tamamlamıştır. 1988 yılında hakemlik görevine adım atan Serdar Tatlı 1996 ve 1997 sezonu ile Türkiye 1. Lig maçlarını yönetmeye başlamıştır. Mesleki hayatını sonlandıran Serdar Tatlı evli ve 2 çocuğu vardır. Aslen Şanlıurfa’lıdır.