MHP 13. Olağan büyük kongresi ( 13. Olağan Büyük Kurultayı) ne zaman 2021? Nerede yapılacak? Milliyetçi Hareket Partisinin 13. Olağan Büyük Kongresinin yapılmasına sayılı günler kaldı. Bu kapsamda MHP 13. Olağan büyük kongresi ( 13. Olağan Büyük Kurultayı) ne zaman 2021? Nerede yapılacak? sorularının yanıtları merak ediliyor.

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