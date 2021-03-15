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MHP 13. Olağan büyük kongresi ( 13. Olağan Büyük Kurultayı) ne zaman 2021? Nerede yapılacak?

Milliyetçi Hareket Partisinin 13. Olağan Büyük Kongresinin yapılmasına sayılı günler kaldı. Bu kapsamda MHP 13. Olağan büyük kongresi ( 13. Olağan Büyük Kurultayı) ne zaman 2021? Nerede yapılacak? sorularının yanıtları merak ediliyor.

2023 yılında yapılacak olan seçimler için çalışacak olan kadrosunu kurmayı hedefleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik", "Kazanan Türkiye olacak" sloganlarıyla 13. Olağan Büyük Kurultayı'ını gerçekleştirecek. 

MHP 13. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ ( 13. OLAĞAN BÜYÜK KURULTAYI)  NE ZAMAN 2021? NEREDE YAPILACAK?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı 18 Mart Perşembe günü Ankara Arena Spor Salonu'ndaki gerçekleştirilecek. Kurultay saat 10.00'da başlayacak. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında partililerin alınmayacağı kurultaya  il başkanları, belediye başkanları, MYK üyeleri ve özel davetliler katılabilecek.

 

DEVLET BAHÇELİ YENİDEN ADAY OLACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeniden aday olacağı kongrede bin 200 delege oy kullanacak. 

Kurultayda MHP'yi 2023 seçimlerine hazırlayacak kadrolar belirlenecek, parti yönetimine yeni isimler seçilecek.

Salonda Türk bayrakları ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri yer alacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurmaylarıyla birlikte kongrede yer alması bekleniyor.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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