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MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklama ile 15'i il olmak üzere MHP’nin 402 belediye başkan adayını duyurdu.

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklama ile 15'i il olmak üzere MHP’nin 402 belediye başkan adayını duyurdu.

İŞTE MHP'NİN 2019 ADAYLARI

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı!MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı!33.pngMHP 402 belediye başkan adayını açıkladı!

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