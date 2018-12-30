MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklama ile 15'i il olmak üzere MHP’nin 402 belediye başkan adayını duyurdu.

A+ A-