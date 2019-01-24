MHP aday tanıtım toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

31 Mart 2019’da inanıyorum ki Türkiye ehline teslim edilecektir. Türkiye’nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Ülkemizin en hassas döneminde yapılacak olan seçimlere 67 gün kala adaylarımızın takdim ve tanıtımı için toplandık. İşimiz çok hedeflerimiz büyük yükümüz ağırdır. 31 Mart 2019’da inanıyorum ki Türkiye ehline teslim edilecektir. Türkiye’nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Hiçbir hain aklından çıkarmasın ki sınırda nöbete ihtiyaç varsa bir sela yeter bu millete.

Belalar kol geziyorsa silip atacak dirayet vardır bu millette zalimler toplanıp yıkım için fırsat kolluyorsa hepsini def edecek hamiyet vardır heyecan vardır. Bunların hepsi buradadır bu salondadır.

Ülkücü hareket korkusuzdur, vicdanlıdır, akıl doludur…

İçinde bulunduğumuz zaman kesiti kutlu davamızın 3 önemli gelişmesinin yıl dönümüdür. Bunların ilki 9 Ocak 2019 ülkü ocaklarımızın kuruluşunun 50. yılıdır. Ülkü ocaklarımızın varlığı ile her daim iftihar ettik.

İkinci olarak 26 yıl önce partimizin ismi tekrar MHP olarak kabul görmüştü.

Bu dava kutludur, bu dava şehitlerin kanı üzerinde yükselmiş bugünlere gelmiştir. Biliniz ki mert kovalar namert düşer. Davamıza gölge düşürenler kaçmaya mecburdur. Bunlar kaçtıkça biz kovalamaya mecburuz.

MHP için imkansız diye bir şey yoktur. Böyle bir şey kitabımızda yazmaz, yazmayacak ve asla da yazmayacaktır.

İman varsa imkan vardır, irade diriyse istiklal güvendedir, istikbal güvence altındadır.

Türk milletine hizmet yolunda imkansızlık varsa mutlaka üstesinden geleceğiz

Üçüncü olarak önümüzdeki 9 şubat günü MHP’nin 50. yılını şölen havasında çok büyük ve görkemli bir törenle kutlayacağız.

Partimizin yaşı 50’dir, siyasetimizin yaşı 71’dir, davamızın yaşı ise Türklüğün yaşı ile yaşıttır ve eşittir.

Diyorum ki nice 50 yıllara nice 500 yıllara doğru bu dava yürüsün dursun. Şehitlerimiz ve gazilerimiz emin olsun mücadelemizden dönmeyiz.

Öyle bir dönemdeyiz ki hem tarih yazıyor hem de tarihe şahitlik ediyoruz.

MHP Türkiye’nin önünü açıyor. MHP olarak çıkar gözetmeksizin milli bekamızın haklarını savunmak için herhangi bir pazarlık gütmeden, al ver davasının içinde olmadan ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 31 Mart seçimlerini de bu şekilde kavrıyoruz.

31 MART SEÇİMLERİ HAYAT MEMAT MESELESİDİR

1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Yeni sistemin mimarlarından biri de MHP’dir. 31 Mart aynı zamanda bir beka meselesidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kökleşmesi hayat memat meselesidir. Cumhur ittifakının zafere imza atmasını amaçlıyoruz.

MHP Türkiye’nin önünü açıyor. MHP olarak çıkar gözetmeksizin milli bekamızın haklarını savunmak için herhangi bir pazarlık gütmeden, al ver davasının içinde olmadan ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 31 Mart seçimlerini de bu şekilde kavrıyoruz.

CHP'Lİ İNCE'YE ÇOK SERT SÖZLER

İnce ince nifak taşları döşeyen orada burada partisinin genel başkanının hedef alan bir zatta cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlatamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş.

Biz bu ucube zihniyete hak ettiği cevabı vereceğiz. Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir. Ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkıfeleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet takdir etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız?

Zaten zillet koalisyonu 31 Mart’ı beka olarak görseydi biz kendimizi sorgulardık.

Güvenli bölge önerisini terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynuyor.

ABD’nin dayatmaları uygulanırsa Ortadoğu’da meydana gelecekler bugünü mumla arayacaklar.