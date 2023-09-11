MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş ve Merkez İlçe Başkanı Vezat Aksoy, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş ve Merkez İlçe Başkanı Vezat Aksoy, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş ve Merkez İlçe Başkanı Vezat Aksoy, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, "Eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, sevgili öğretmenlerimize, eğitim camiasına ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "MHP Ağrı İl Başkanımız ve Merkez İlçe Başkanımızın ziyareti bizleri onurlandırdı. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Son Haberler
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden
Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden
Pursaklar’da ilk ders zili çaldı
Pursaklar’da ilk ders zili çaldı
Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı
Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!