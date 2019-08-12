MHP Bursa Teşkilatı bayramlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Teşkilatı bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

MHP Bursa Teşkilatı bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törene, il ve ilçe parti başkanları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Ülkü Ocakları başkanları, kadın kolları başkanı ve üyeleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri ile çok sayıda partili katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Vahapoğlu, "Yolda sizinle karşılaşanlar, sosyal medyada muhatap olduğunuz insanlar, sizi sosyal medyada takip edenler, telefondan mesaj atanlar ve bunları kurgulayan belli bir grup kasıtlı olarak bazı konuları gündeme getiriyor. Bunların önemli bir kısmının arkasında FETÖ var. Biz her seçim döneminde gündeme getirdiğimiz her konuyla ilgili yasa tekliflerimizi hazır etmeden seçim beyannamemize almıyoruz. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar, ceza infaz kanunundaki değişiklikler gibi konuların tamamını partimiz tarafından meclis gündemine getirdik. Biz 49 milletvekiliyle yapılması gerekeni yaptık" diye konuştu.

Cezaevleriyle ilgili de Vahapoğlu, "Cezaevleri ıslah evleri olmaktan çıktı. Yaşanılabilir olmaktan çıktı. Kader kurbanı diyebileceğimiz kardeşlerimizin biran önce, cezalarının bir kısmını çektikten sonra evlerine dönmelidir. Bunların biz tamamının takipçisiyiz. Bunun haricinde 15 Temmuz günü anasının evinde babasının dizinin dibinde olan ama herhangi bir askeri okula kayıtlı olduğu için ve o okul 668 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kapatıldığı için sokakta olan gençlerimiz var. Bunların yaşları 18-22 yaşlarındadır. Bu çocuklar bu toplumun bireyleridir. Devletin bütün istihbarat imkanları elinde araştırın, suçsuz çocukların alnına yazdığınız şu lekeyi yok edilmeli" dedi.

Son günlerinde yaşanan polemiğe de cevap veren Vahapoğlu, "Bir hanımefendi "ülkücü hareketi haydutlukla" suçladı. "Ülkücü hareketi nefret saçan insanların birleştiği yuva" olarak suçladı. "Ülkücü hareket mensuplarını terörizmle" suçladı. Ne yazık ki salonda ülkücüyüm diye geçinen bazı zavallılar onu alkışladı. Ne Başbuğ'un ne bugünkü liderimiz Bahçeli'nin yetiştirdiklerinden terörist, vatan haini, haydut çıkmaz" diye konuştu.

Kaynak: İHA