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  3. MHP Edremit İlçe Başkanı görevden alındı

MHP Edremit İlçe Başkanı görevden alındı

ANKARA (AA) - MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

MHP Edremit İlçe Başkanı görevden alındı

ANKARA (AA) - MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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