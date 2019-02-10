MHP Eskişehir İl Başkanı hastaneye kaldırıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, rahatsızlanınca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Geçen Nisan ayında MHP Eskişehir İl Başkanlığına seçilen İsmail Candemir, Sivrihisar Sucuk Festivali'ne katılmak üzere sabah saatlerinde yola çıktığı esnada rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan Candemir'in damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Eskişehir'de özel bir hastaneye götürülen İsmail Candemir, kontrol amacıyla anjiyo olacak. Candemir'in bilincinin açık olduğu ve yarın ameliyat olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA