MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın’dan hizmet teşekkürü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ı makamında konuk etti. Başkan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirdiği Kamil Aydın'la birlikte ülke ve şehir gündemine dair değerlendirmelerde de bulundu. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu görüşmede Başkan Sekmen, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı Erzurum'da verilen mücadeleden bahsetti. Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin, salgın sürecini tüm ilçe belediyeleriyle koordineli biçimde yürüttüğünü ifade ederek, "Türkiye'de nasıl ki çok başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştiyse, Erzurum özelinde de aynı performans sergilendi. Bütün imkânlarımızı salgınla mücadele için seferber ettik; ilaveten bu süreçte rutin belediyecilik hizmetlerimizde de en küçük bir aksama olmadı" diye konuştu.

"Erzurum'da adeta yatırım seferberliği var"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'a, Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım, tarım, turizm, hayvancılık, eğitim, kültür ve spor yatırımlarından da bahseden Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'un gelişerek büyümeye devam ettiğini belirterek, "Başlatmış olduğumuz hizmet seferberliğimizi Erzurum'un dört bir yanında sürdürüyoruz. İlçelerimizde ve bağlı tüm mahallelerimizde halkımızın belediye hizmetleri noktasındaki tüm ihtiyaçlarını gidermeye yönelik adımlar atıyor, büyük bir aşk ve heyecanla çalışıyoruz" şeklinde konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ise, Erzurum halkına hizmetin çok özel bir anlam ve önem taşıdığını ifade ederek, "Erzurum'a hizmet ediyor olmanın övüncünü, kıvancını, ayrıcalık ve sevincini yaşadığına yürekten inandığımız değerli başkanımıza teşekkürü bizler de üzerimize borç biliyoruz. Şahsını, çok değerli ekibini ve Büyükşehir Belediyemizin tüm çalışanlarını gayretlerinden dolayı kutluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA