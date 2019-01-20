MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’dan aday tanıtım toplantısına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın, yerel seçimlerde de halkın ekseriyetinin temayül ve iradesini aksettiren güçlü bir birliktelik sağlayacağı, bu sayede 31 Mart 2019 günü sandıkta 24 Haziran'dan bile daha parlak bir politik aritmetiğin ortaya çıkacağı gün gibi aşikardır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 24 Ocak 2019 Perşembe günü yapılacak olan belediye başkanları aday tanıtım toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. 24 Haziran'da oluşan siyasi tablonun kalıcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir daha sorgulanamayacak surette oturması açısından Cumhur İttifakı'yla hasıl olan güçlü siyasi yapının yerel seçimlerde de belirleyici olmasının taşıdığı önemin, her iki siyasi parti yöneticileri tarafından idrak edildiğini vurgulayan Yalçın, "Bu olgunun kaçınılmaz bir neticesi olarak Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli görüşerek; Cumhur İttifakı'nın, yerel seçimlerin dinamiklerine uygun bir formülle hayata geçirilmesi konusundaki ortak kararlılık ve arzu kamuoyuna deklare edilmiştir. Bu durum; tekrar bir yenilgi alacağı ayan beyan belli olan şer cephesini, zillet ittifakını telaşa düşürmüştür. Şer cephesinin "ittifak yapmadan ayakta duramazlar" tarzındaki yorumu da bu telaş ve korkunun tezahürü olmuştur. Cumhur İttifakı kabusundan uyanamayanlar ittifakın Türk seçmeni ve Türkiye açısından ne anlama geldiğini idrak edemeyenlerdir. Şüphe yok ki milli mutabakat ruhunu, millet iradesini politikaya etkin şekilde yansıtan cumhur ittifakı; gücünü maşeri vicdandan almaktadır. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bütünlüğü ve milletimizin bekasını muhafaza yolunda kenetlenmiş millî iradeyi, izhar edilmiş azim ve kararlığı ifade etmektedir. Politikanın etkin güçlerinin birlikteliğinden güçlü bir sinerji doğacağı gerçeğini topluma benimseten Cumhur İttifakı, Türk siyasetine ve millete ayna tutarak Türkiye'nin gerçek denge ve dinamiklerini tayin etmiştir. Bundan böyle de aynı işlevi sürdürecektir. Cumhur İttifakı; Türkiye'yi karıştırmayı, önünü kesmeyi, 2023 hedeflerine ulaşmasını engellemeyi hedefleyen bütün planların yolumuzdan temizlenmesinde "siyasi greyder" vazifesi görmüştür. Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden ve toplumsal barışı dinamitlemek için milletimizin çeşitli kesimleri arasına etnik, dini ve siyasi nifak tohumları ekenlerin saçtıkları bölücülük zehrine karşı "panzehir" fonksiyonu icra etmiştir. İçeride ve dışarıda terörle mücadele karşısında cumhur ittifakının varlığı caydırıcı olmakla kalmamış, Türkiye'nin kararlı, çabuk ve sonuç getiren adımlar atmasında itici güç olmuştur. Cumhur İttifakı, dışarıdaki küresel aktörlerle içerideki hainlerin iş birliği içinde Türkiye'yi imha ve parçalama planlarını hayata geçirmek maksadıyla laboratuvarda yürüttükleri katalizör çalışmalarını nötrleştirmiştir. Dış politikada Türkiye'nin konumu sağlamlaşmış, siyasi iradenin eli güçlenmiştir. Türkiye'yi ekonomik manipülasyonlar ve dolar silahıyla vurmak isteyen küresel aktörler karşısında verilen mücadelede milletimize dayanışma ruhu aşılanmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'yla ortaya çıkan siyasi tablonun, mevcut sorunların çözümü, istikrar, güven ve güvenlik konularında büyük bir siyasi dayanak oluşturduğunu kaydeden Yalçın, "Böylece ittifakın sadece seçim kazanma vasıtası olmayıp Türkiye'nin bütünlük, istikrar ve refahına da katkıda bulunabileceği ortaya çıkmıştır. 24 Haziran'da alınan başarılı sonuç ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlü bir halk desteğiyle hayata geçmesi bu sayede mümkün olmuştur. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin nasıl usta bir oyun kurucu, gelecek inşa etmede nasıl mahir, ileriyi görmede nasıl feraset sahibi bir politikacı olduğu, Cumhur İttifakı hamlesinin başarısıyla su yüzüne çıkmıştır. Cumhur İttifakı'nın; yerel seçimlerde de halkın ekseriyetinin temayül ve iradesini aksettiren güçlü bir birliktelik sağlayacağı, bu sayede 31 Mart 2019 günü sandıkta 24 Haziran'dan bile daha parlak bir politik aritmetiğin ortaya çıkacağı gün gibi aşikardır. Partimiz bu anlayışla MÇP'nin MHP'ye dönüşmesinin 26. yıldönümünü olan 24 Ocak 2019 Perşembe günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda belediye başkanları aday tanıtım toplantısını yapacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA