MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 seçimlerine değindi, altılı masanın adayını açıkladı: "Zillet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 yılında yapılacak olan seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Altılı masanın adayı hakkında da konuşan Yıldırım, "Zillet ittifakının adayı çıkacak o da Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Duygusal davranmayın. Bu ülkenin en önemli seçimi 2023 seçimidir." dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 seçimlerine değindi, altılı masanın adayını açıkladı: "Zillet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin “Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma” toplantısı Bolu'da gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Ankara Milletvekili, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Özmen Alp Giray Erdemir ile partililer katıldı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 yılı seçimlerine değindi. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Yaşar Yıldırım, altılı masanın adayı hakkında konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 seçimlerine değindi, altılı masanın adayını açıkladı: Zillet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur

"ALTILI MASANIN ADAYI KANDİL'DE ONAYLANACAK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “Darbenin başarılı olması için dua edip kendilerine bir şey düşer mi diye bekleyenler 6’lı masada beraberler. Dışarıdaki HDP’nin genel başkanı. Onların adayı Kandil’de onaylanacak. Bunu unutmayın. Kandil’in onaylamadığını aday yapmayacaklar. Ellerine fırsat geçerse ilk işleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun deyişiyle Türkiye’yi yeniden inşa etmek. Türkiye’nin neyini inşa edeceksiniz. Bunun anlamı yerel yönetimlere özerklik. En tehlikeli laf. Özerklik vermenin arkasından bağımsızlık gelir. Kantonlar ilan edilir. Bu kadar tavizin ve ilişkinin sonucu buraya geldi. Türkiye’nin durumu bu” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 seçimlerine değindi, altılı masanın adayını açıkladı: Zillet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A DESTEK İSTİYORUZ"

2023 yılında yapılacak olan seçimlere değinen Yıldırım, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek partililerinden destek istedi. Vatandaşlardan tercih yaparken duygularını bir kenara bırakması gerektiğini ifade eden Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“Bizim cumhurbaşkanı adayımız belli. Bir de zillet ittifakının adayı çıkacak o da Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bir tercih yapacağız. Şuanda üçüncü bir tercih hakkımız yok. Bu tercihi yaparken duygularımızı bir kenara atmamız lazım. Duygusal davranmayın. Bu ülkenin en önemli seçimi 2023 seçimidir. 15 Temmuz’u hep beraber yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Bizim sizden tercihte bulunurken isteğimiz Cumhurbaşkanımız ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek istiyoruz. Dua ve oy istiyoruz. Birinci turda açık ara seçtirmenizi istiyoruz”

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