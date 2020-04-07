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  3. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'a Kovid-19 tanısı konuldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'a Kovid-19 tanısı konuldu

Feti Yıldız:- "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'a Kovid-19 tanısı konuldu

ANKARA (AA) - MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Yıldız, Twitter hesabından, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun." paylaşımında bulundu.

1953 doğumlu Yıldız'ın, Ankara'da tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA




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