MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'a Kovid-19 tanısı konuldu
Feti Yıldız:- "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin"
ANKARA (AA) - MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastaneye yatırıldığını açıkladı.
Yıldız, Twitter hesabından, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun." paylaşımında bulundu.
1953 doğumlu Yıldız'ın, Ankara'da tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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