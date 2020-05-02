MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" günü mesajı:

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır. Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

3 Mayıs'ı milli şuurun muhkem ve muteber bir uyanışı olarak nitelendiren Bahçeli, "Merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın ifadesiyle söylersek, 3 Mayıs 1944 Türkçülerin ızdırabı ile yoğrulmuş bir dönüm günüdür. Hangi zaviyeden tahlil ve tetkik edersek edelim, kozmopolitlik yanlış bir görüş mahsulü, yozlaşmış bir anlayış mecmudur. Komünizm ile kozmopolitizm aynı madalyonun birbirini tamamlayan iki ayrı yüzü gibidir. Nitekim birisi varsa diğeri yeşerip yaygınlaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, her milli devletin tahkim ve temin ettiği adalet ve ahlak düzeni sayesinde medeniyet mektebi, mensubiyet ve meftuniyet merkezi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Milliyetçilik ise bu mektebin biteviye iradi güvencesi, bahse konu merkezin bilenmiş ve billurlaşmış fikri gücüdür. Milliyetçiliğe karşı gösterilen husumet aleni itiraf edilmese de aynısıyla millet ve milliyet hislerine duyulan hazımsızlıkla ilgili ve ilişkilidir. Millet dediğimiz beşeri cevher, uzun tarihi olan mücadelelerin, müşterek fedakarlıkların, müstesna sadakat duygularının parlak bir sonucudur."

Bahçeli, 3 Mayıs 1944'ün simalarının bu gerçekleri özümsemiş, sivil, demokratik ve meşru bir direniş ruhuyla dönemin devlet ve siyaset zihniyetine haklı itirazlarını seslendirdiğini vurgulayarak, "Bunu yaparken korkuya teslim olmamışlardır. İnanç ve iddialarından taviz vermemişlerdir. Akıbet mahkumiyet de olsa duruşlarından, gelecek hayal ve hedeflerinden geri düşmemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin toplumsallaşması ve kitleselleşip siyasi bir harekete dönüşerek kabuk değiştirmesinin 76 yıl önceki olayların müessir neticelerinden birisi olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Milliyetçiliği "Milletin özlemlerini esas alan, tarih ve kültür potasından tecelli edip, bu suretle kaynaşma ve kucaklaşma hususiyetlerini sistematik ve disiplinli bir düşünce kalıbına döken bir dünya görüşü, huzur, refah ve birlikte yaşama ruhudur." şeklinde özetleyen Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milleti aleyhine projelendirilip seri ve sistemli şekilde telkin edilen kara propagandalara Türk milliyetçiliği bedeli ne olursa olsun inançla set ve sur çekmiştir. 3 Mayıs 1944 olaylarının özünde yatan faik hakikat de budur. Akıl ve duygunun milli mensubiyet ve millet sevgisiyle eklemlenmesi devrin elitlerine, görevdeki iktidar erkine ifade ve inanç hürriyetinin dinamik niteliğiyle tepkiye bürünmüştür."

Bahçeli, 1940'lı yılların milliyetçi kahramanlarının servet ve şöhret peşinde koşmak yerine vatan ve millet sevdasıyla bayraklaşmayı tercih ettiklerine dikkati çekti.

Türk milliyetçiliğinin varlığı ve vakarının Türk milletinin ortaya çıkışıyla tarih sahnesindeki yerini aldığını belirten Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kapsamda diyebiliriz ki milliyetçiliğin 19'uncu yüzyılın ürünü olduğunu iddia ve ifade eden uyduruk Batı tezlerinin bizim nazarımızda itibar ve inandırıcılığı katiyen yoktur. Pek çok ülkenin vahim bir salgınla pençeleştiği bir zaman aralığında milliyetçilik, tarif ve takdimi yapılan yeni bir dünyanın anahtarı; barış, huzur, güvenlik ve ekonomik gelişmişliğin asıl ve emin teminatıdır. Türk milliyetçiliği geleceğin büyük Türkiye'sinin, yüksek Türk ülküsünün mimarı ve müellifidir."

- "Milliyetçilik varsa işgale heves edenler tarih sahnesinden silinir"

Mesajında "Milliyetçilik varsa işgale heves edenler, ihanete taşeronluk yapanlar, PKK'ya ve FETÖ'ye refakatçilikle övünenler günü geldiğinde tarih sahnesinden silinip gideceklerdir." ifadesini kullanan Bahçeli, Türklüğün varoluşuyla birlikte nice kahramanın yaktığı istiklal meşalesinin, 3 Mayıs 1944'ün sisli ortamında daha da güçlendiğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğum ve doğruluş müjdesi olduğunu kaydetti.

Bahçeli, 3 Mayıs 1944 olayları nedeniyle tutuklanan 24 dava insanının sırf düşüncelerinden, sadece Türklük ve Türkçülük ülkülerinden dolayı nice iftira ve isnatlara maruz kaldığını ancak hepsinin şimdi minnetle, hürmetle, hayranlıkla anıldığını ifade etti. Bahçeli, mesajını şöyle sürdürdü:

"Onlara her türlü zulmü reva görenler ise maşeri vicdanda çoktan yargılanıp suçlu bulunmuşlardır. Milliyetçiliğin demokrasiyle özdeşliğinin derin izlerini, tam bağımsızlık ve hürriyetle birlikteliğinin kanıt ve kararlarını hiç kuşku yok ki 1940'lı yılların hüzün dolu sayfalarında görmek mümkündür."

- "Ağızlarından düşürmedikleri demokrasi sahte ve sanaldır"

Mesajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır. Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır. Türk milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek, zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir. Türk milliyetçiliği geçmişte nasıl haksızlığa ve hıyanete direnmişse günümüz de aynısını şevkle, heyecanla, imanla ifa etmektedir."

Milliyetçiler Günü'nün haksızlığa, mahrumiyete, eziyete, işkenceye, işbirlikçiliğe sabır, sağduyu, inanç, akıl ve azimle meydan okumanın ifadesi olduğunu belirten Bahçeli, "Bu vesileyle 3 Mayıs 1944'ün muhterem isimlerini, Türk milliyetçiliğinin simgeleşmiş yüzlerini, aynı zamanda aziz şehitlerimizi rahmetle, tazimle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.





Kaynak: AA