MHP Genel Başkanı Bahçeli'den hükümetin önereceği tekliflere tam destek!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili açıklamada bulundu.

Bahçeli, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını mümkün kılacak bazı reformların yapılması gerekliliğine dikkat çekti. Bahçeli, MHP'nin bazı reformların acilen çıkarılması gerektiği inancında olduğunu ifade ederek partisinin Siyasi Partiler Kanunu'na ilişkin hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek vereceğini aktardı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasında "MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında." ifadesini kullandı.

Bahçeli "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir." dedi.

MHP Gneel Başkanı Bahçeli, koronavirüse ilişkin ise "İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!