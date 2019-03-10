MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Eskişehir'de halka hitap etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'de vatandaşlara hitap etti.

Cumhur İttifakı için çok çalışacaklarının altını çizen Bahçeli, "CHP Başkanı, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan rahatsız olmamaktadır" dedi.

"Kürdistan neresidir?" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"Hangi çıldırmışın Türkiye'yi bölmeye gücü yetecektir. Türkiye'yi yıktırmayız, milleti böldürmeyiz, vatanımızı zalimlere emanet etmeyiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır ve olmayacaktır."

İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

- Türkiye Cumhuriyeti yoğun bir beka mücadelesi vermektedir. Bizim için beka varlığımızın kilididir.

- Biz birlik için, gelecek için, istiklal için beka diyoruz. Biz ebediyete kadar yaşamak için beka kararındayız.

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