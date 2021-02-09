MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Partisinin Grup Toplantısında gündeme ilişkin konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz vatandaşlarımızı, değerli kardeşlerimizi selamlıyor, hepsini kucaklıyorum. Ne mutlu bizlere ki bugünkü grup toplantımız MHP'nin 52. yıldönümüne tekabül etmiştir. MHP müstesna bir şuurun aklıdır. Geçmişten geleceğe dair bir nehir gibi akan milli yolculuğun son yüzyılında söz sahibi olmuş Türk milliyetçilerinin ve MHP'nin öncelikli varlık nedeni kahramanların taşıdığını devam ettirmektir.

Ne tarihimizi, ne coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirme isteğine sahibiz. Dünyanın ülkemizin ve milletimizin yaşadığı sorunları ve tehlikeleri bilmeden partimizi anlamanın mümkün olmadığı açıktır.

Bugün bol keseden sallayan siyasetçilerin bunlara verilecek bir cevabı var mıdır? Bir defa herkesin kabul etmesi değilse bile anlaması gerek husus MHP Türkiye'nin lehine ve yararına olduğuna emin olduğu her tahrik karşısında direnmiştir. Bu mücadele aynen korunacaktır. Demokrasi dışı arayışlara heves edenler, dış güçlerden namertçe medet umanlar; Alayınızı uyarıyorum; Girdiğiniz yol uçurum. Bu milleti karanlığa çekemezsiniz. Yaparız diyen varsa hodri meydan, mücadeleye son nefesimize kadar varız.

Ebedi vatanımızda, Türkiye çatısı altında, milli birlik ve kardeşlikle yaşamak dışında bir isteğimiz olmadığıdır.

Partimizin 52. kuruluş yıldönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölücü terörle mücadele ederken güvenlik güçlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Cumhur İttifakını iki ana paydaşı olan MHP ve AK Parti dışındaki partiler Türk siyasetindeki içten içe çürünenin yegane failleridir. Ne dedikleri bellidir ne de duruşları berraktır. Derin çatlaklar, gayri ahlaki irtibatlar demokrasi kültürümüz açısından kaygı vericidir. Malum partilerin telaş içinde birbirlerine gidip gelmeleri oldukça sıklaştı. Merak ediyoruz; bayram değil seyran değil bunların kulağına kim neyi fısıldadı? Çıkar mücadeleleri, yeni ittifak kurma niyetleri derken siyasetin zillet ayağı toz duman içindedir.

CHP Genel Başkanı, HDP'ye karşı siyasi koronadan dolayı siyasi sosyal mesafe koymuştur. İçeride can ciğer kuzu sarması, dışarı çıkınca ne sen tanı beni ne de ben seni. CHP ve HDP kimi kandıracaklarını düşünüyorlar? Madem çıkmaya yüzünüz yok o zaman niye görüşüyorsunuz? Korkuyorsanız neden yürek yemiş gibi konuşuyorsunuz? Birbirinin yanında dahi duramayanlara millet güvenir mi? Arka kapıda buluşmayın, mertseniz çıkın sahneye de boyunuzu görelim.

"CHP'NİN HDP İLE GÖRÜŞMESİ, PKK İLE TEMASI DEMEKTİR"

Allah'a şükür ki, bizim saklanacak, hiçbir zaafımız yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile ihtiyaç hasıl olduğunda görüşür, fikirlerimizi paylaşırız. Aramızda ihtilaf yok, utanacak bir konumuz yok, pazarlık yok. CHP Genel Başkanı şeffaf olmalıdır. PKK ile arasına duvar örmelidir. CHP'nin HDP ile görüşmesi, PKK ile teması demektir. Zillet ittifakının görünmeyen ortakları, PKK'dır, Soros'tur, faiz lobisidir. CHP ile HDP'yi ayırt etmekte zorlandığımızın altını çizmek istiyorum.

Bunlar 'Mart'ın sonuna bahar' diyorlardı, Meğer bahsettikleri kara kışmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi, devlet içinde devlet değildir. Tek devlet vardır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. İzmir, özerktir de bizim mi haberimiz yok? Kılıçdaroğlu bu açıklama ile ne yapmak istiyor?

Buna üzülüyoruz. Bu gidişle CHP'nin sömürge partisine dönüştürülmesi kaçınılmazdır. CHP yönetiminin Kandil'e değil Anıtkabir'e bakması tavsiyemizdir.

CHP Genel Başkanı geçen hafta İzmir'deki konuşma ile HDP'yi temsil ettiğini gıyaben de olsa ispatlamıştır. Uluslararası piyasaların İzmir belediyesine daha düşük faizle kredi verdiklerini söyleyerek cahil siyaset kavramına yeni bir boyut eklemiştir. Hazinenin tahvil ihracı ile uluslararası kuruluşlardan proje kredi sağlanması konusundaki ayrımı bilmediği ya da çarpıttığı ortaya çıkmıştır. Kılıçdaroğlu'nun ekonomiden anladığı buysa vay milletimizin haline. Bunlar martın sonuna bahar diyorlardı, kastettikleri meğerse karakışmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi devlet içinde devlet değildir. Devlet tektir. Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Belediye dış finansman kullanacaksa bunun izin mercii Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. İzmir'de özerk bir yönetim kuruldu da bizim haberimiz mi olmadı? CHP'li belediye başkanları belediye işlerinden başka her şeye burunlarını sokmaktadır.

EKREM İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

Kimisi 2023 yılında iktidar değişikliği olacak der, kimisi rektörlere mektup yazar. Bu devran bu şekilde ilerlemeyecek. Demokratik hesaplaşma döneminde kimin alnı ak milletimizin hakemliğinde herkes görecek.

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Boğaziçi Üniversitesi'ne ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği marjinal örgütlerdir. Bir öğrencinin DHKP-C'li ile ne işi olur? Bir gencimizin yasadışı sol örgütlerin yuvalandığı hücre evleri ile ne bağı olacaktır? Rektör atanması yasal olabilir ama demokratik değil diyenler, kendi fikir ve düşüncenizden başka her görüşe hazımsızlık göstermeniz demokrasinin neresiyle bağdaşmaktadır.

Katil polis demek, polis otolarını taşlamak, ifade ve düşünce hürriyetinin neresine sığmaktadır. Gözaltına alınanlardan 101'inin Boğaziçi Üniversitesi ile ilişiği yoktur. Evlatlarını üniversiteye gönderen muhterem analarımız, çocuğunuz bu örgütlerin eline düşerse bundan memnun olur musunuz? Polislerle çatışmalarından mutluluk duyar mısınız?

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın diyor. Başkalarının sırtından kurban kesmesi kolay. Çağrımı tekrarlıyorum. Evlatlarınıza sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline, ne de onun bunun keyfine bırakmayın. Öğrenci başka terörist başkadır.

Öğrencilerin haklı isteklerine kulak vermek elbette görevimizdir. Terörle irtibat ve iltisaklı olan öğrenci değil, suçludur. Öğrenci olmayanlar ne arıyor üniversite kapılarında? Devlet buna izin mi versin? Sabah ilk gelen üniversitelerde derebeylik mi ilan etsin?