MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi"

"2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" isimli miting programının ilk durağı olan Sivas'ta önemli konu başlıklarına yer vererek konuşma gerçekleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

İrem Yıldız
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi"

"2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" isimli miting programının Sivas durağında konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023 yılında yapılacak milletvekili genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz" diyerek partisinin devam edecek olan miting programlarını duyurdu.

"DERDİMİZ MİLLİ BEKAMIZDIR"

Miting konuşmasına devam eden Genel Başkan Bahçeli, "Cumhuriyete giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayette atılmışsa, biz de benzer bir adım atıyoruz. Cumhuriyet'in 100.yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Bizim derdimiz Türkiye'nin istikbalidir. Derdimiz milli bekamızdır.

Zaman değişse de oyun aynıdır, alçaklığın şemasında değişiklik görülmemiştir. Zalimler Cumhuriyeti'mizin ilanına engel olamadılar. Binbir felaketi göğüsleyen vatan ve millet sevgisine zarar veremediler. Ne yapsalar boştur. Zira bağımsızlık Türk milletinin kaderiydi." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi

"BİZİM ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Partisinin seçimle ilgili görüşlerini dile getiren Devlet Bahçeli, "Türkiye düşmanları ile olanlar bizimle olamaz. Bütün yollar da 2023 seçimlerine açılmaktadır.

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi ve çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir." ifadelerine yer verdi.

"CHP'NIN BAŞINDAKİ ZATIN LAFLARI TÜRKİYE'NİN LEHİNE DEĞİL"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da dokunduran ifadeler kullanan Bahçeli, "Zillet İttifakı ise yıkımdır, yalandır. Samimiyetleri sahte sevgileri sanal, sadakatleri samandır. CHP'nin başındaki zatın hiçbir lafı da Türkiye'nin lehine değildir. Ağzından terör örgütüne tek bir kınama dahi çıkmamıştır." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi

"BİZDE LAF YOK, İCRAAT VAR"

Mitingindeki konu başlıklarından biri de enflasyon olan Bahçeli," Enflasyon canavarının başı da mutlaka ezilecek. Biz süper güç Türkiye'ye milli birlik ve kardeşlik içinde mutlaka terfi edeceğiz.

Bizde laf yok icraat vardır. Bizde yalan yok gerçek vardır. Milliyetçi Hareket Partisi, bu muazzam hedeflere vasıl olmak için canla başla çalışmaktadır.

Türkiye aranan, beklenen ve izlenen ülke mertebesine çıkmıştır. Türkiye'nin yarınları aydınlıktır." ifadelerini kullandı.

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