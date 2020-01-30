MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Kudüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Donald Trump'ın Kudüs planına tepki gösterdi ve Kudüs konusuna açıklık getirdi.

Oldukça sert konuşan Bahçeli'nin konuşmasından satır başları ise şu şekilde:

"Manevi emanetler Evanjelist hırslara, Siyanoist ihtiraslara, Emperyalist tuzaklara inanıyor ve iddia ediyorum ki kurbanlar verilmeyeceklertir. ABD ve İsrail ateşle oynamakta Türk ve İslam aileminin sabırlarını tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Yüzyılın anlaşması diye yutturululan zülum planı, inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlıktır, karşı saldırı ve sabotajdır. Misak-i Milli'nin yüzüncü yıldönümünde böylesi bir küstahlığın tezahürü oldukça düşündürücüdür. İstanbul neyse Kudüs'te odur, Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa arasındaki bağ koparılmamalıdır. Kudüs'ü terk etmek demek, haçlı emellerine boyun eğmek, asırlar boyunca devam eden tarihsel ve barbar hesaplara teslim olmak demektir."

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