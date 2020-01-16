MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MHP'li vekile sürpriz hediye

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillere olan ilgisi ile de biliniyor. Bahçeli, koleksiyonundaki en değerli otomobillerden biri olan Mercedes'i Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Karataş'a hediye etti.

Milliyetçi Hareket Partili Bülent Karataş, aracı teslim aldıktan sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Karataş paylaşımda, 'Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum...' ifadelerini kullandı.

İşte Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Karataş'ın o paylaşımı: