MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'ya telefon ederek destek mesajını ilettiğini ifade etti.

Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.

Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir."

NE OLMUŞTU?

Tamer Karadağlı'nın, 'Zuhal' filmindeki rolüyle 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşmasını keserek, elindeki ödülü uzatması magazin gündemini sallamıştı. Karadağlı'ya tepki gösterenler kadar destek veren ünlüler de olmuştu. Ünlü oyuncu bir televizyon programına bağlanarak, festivale katıldığına pişman olduğunu belirtip "Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım?" ifadelerini kullanmıştı.

Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya ödül gecesinde sert çıkış: "Sus mu dediniz?"