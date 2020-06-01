MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den teşkilatlara genelge

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlara koronavirüste normalleşme döneminde alınacak önlemler ile ilgili genelge gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin 1 Haziran’dan itibaren “yeni normal” bir dönemin içine girdiğini belirtti.

Bahçeli açıklamasında, “Yaklaşık 2,5 aydır sosyal ve ekonomik hayatı muhtevasına alan kısıtlayıcı tedbirler bugünden geçerli olmak üzere yumuşamaya, tesir hızını yavaşlatmaya başlamıştır. Elbette gelişmeler umut ve memnuniyet vericidir. Sadece Türkiye değil, tüm dünya bulaşıcı nitelikli habis bir virüsün baskı ve kuşatmasına maruz kalmıştır. İnsan ve toplum sağlığını güvenceye almak amacıyla, hastalığın yayılım hızını frenlemek maksadıyla hayatın biteviye akışı mecburen durmuş, beşeri ilişkiler, ticari ve ekonomik irtibatlar, ülkeler arası diyaloglar askıya alınmıştır.

Misal olarak, 2019 yılında 18,6 trilyon dolar düzeyindeki küresel ticaret hacminin bu yıl içinde yüzde 15 ile yüzde 32 arasında daralacağının tahmini, bununla bağlantılı ekonomik büyüme oranlarında küçülme öngörüleri yaşananların ezcümle özetidir.

Avrupa Birliği’nde kısa çalışma ödeneğinden istifade eden çalışan sayısının 50 milyon düzeyinde olması, Hindistan’da 140 milyon insanın işini kaybetmesi küresel tsunaminin boyutunu göstermesi bakımından sarsıcıdır. Ayrıca dünya genelinde ilave 305 milyon insanın işsiz kalacağının değerlendirilmesi hastalığın neden olduğu zincirleme sorunlardan sadece bir kısmının tespit ve tefsiridir.

Yalnızca ABD’de işsiz sayısı 40 milyon dayanmışken, işsizlik oranının da yüzde 3,5’den yüzde 14,7’ye fırlaması pek çok sosyal ve siyasal sıkıntıyı tetiklemiştir” ifadelerini kullandı.