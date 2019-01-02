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MHP heyeti, Seçen’i ziyaret etti

MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığındaki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP heyeti, Seçen’i ziyaret etti

MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığındaki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, MYK Üyesi Mehmet Varol, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, İl Genel Meclisi Üyesi Haydar Çiftçi ve MHP'li il yöneticileri hazır bulundu.

MHP heyeti, Seçen’i ziyaret etti

MHP heyeti, Seçen’i ziyaret etti

Kaynak: İHA

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