MHP Heyeti, seçim çalışmalarına devam ediyor

MHP Kastamonu İl Başkanlığı heyeti 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MHP Heyeti, Kastamonu'daki birçok kuruma ziyarette bulundu.

MHP Kastamonu Heyetinin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde MHP MYK Üyesi Tarık Ziya Çağılcı, MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin ve MHP Kastamonu 23 ve 24. Dönem Milletvekili Emin Çınar yer aldı. Heyet ziyaretler kapsamında Kastamonu Defterdarılığı, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Burak Keskin'e, İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı'ya, Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi'ye, Kastamonu Meteoroloji Müdürü Vekili İsmail Sarı'ya, Kastamonu İl Müftüsü Ahmet Süzen'e, Orman ve Su İşleri Kastamonu İl Şube Müdür Vekili Yalçın Uyanık'a, PTT Kastamonu Başmüdürü Mustafa Nalbant'a ve Sosyal Güvenlik Kastamonu İl Müdürü Zafer Şimşek'e konuk oldular.

Ziyaretlerde seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren MHP Heyeti, "Belediyecilik dönemimizde tüm kamu ve özel kuruluşlar, STK'lar, dernekler ve vakıflarla iş birliğinde bulunacağız. Şehrimizin dinamiklerine aykırı olarak, kendi başımıza hareket etmeyeceğiz. Kastamonu'muzu kurum, kuruluşlar, dernekler, vakıflar, STK'lar ve halkımızla beraber yöneteceğiz" dediler.

Kurumlara ziyaretlerde bulunan MHP Heyeti Bölge Müdürleri ve Bölge Müdürlüğü çalışanları ile sohbet etti. Heyet, kurumların yönetim ve çalışanların sorunlarını, istek ve önerilerini dinledi.

Kaynak: İHA