MHP İl Başkanı Aydın, öğrencilerine karne dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ve beraberinden ki heyet 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının birinci döneminin sona erdiği bugün öğrencilerle bir araya gelerek karne dağıtımına katıldı.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 24. ve 25. Dönem Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, 2014 yılı Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hayati Hamzaoğlu ile birlikte Abdülhakhamit İlkokulu'nda düzenlenen Karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Öğrencilerimizin bu özel gününde yanlarında olarak, karne sevinçlerine ortak oldu. Çocuklarımız bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Bugün bu sıralarda okuyan çocuklarımız gelecekte bu ülkenin kaderini tayin edecekler ve çok önemli makamlarda görev alacaklar. Hepsi bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Çocuklarımızın güzel şartlarda eğitim görmeleri, kültürel ve sosyal etkinliklerde yer almalarını sağlamak adına Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya daima hazırız" dedi.

Kaynak: İHA