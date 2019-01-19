MHP İlçe Başkanlığından gazilere anlamlı ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı, Ankara Gazi Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Merkezi'ndeki kahraman gazileri ziyaret etti.

MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, tedavileri süren gazileri ziyaret ederek onların dilek ve beklentilerini dinledi. Ziyaretten hayli memnun kalan gaziler Damar ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında, ülkemizin huzur ve bekası için gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan kahraman gazilerin ortak cümlesi ise "Bin canımız da olsa bu vatan için feda ederiz" oldu.

Vatan kahramanları, eğer imkanları olsa bir kez daha gözlerini kırpmadan aynı görevi kararlılıkla yerine getireceklerini söyledi. "Bizler Çanakkale Destanını yazan ecdadın torunlarıyız" diyen gaziler, bu topraklar üzerindeki kötü emellerini bir türlü sonlandırmayan iç ve dış düşmanlara da "Boşuna heveslenmeyin" mesajı verdi.

İlçe Başkanı Damar ise, bu ziyaretin bir vefa ziyareti olduğunu söyledi. "Birlik ve beraberliğimizi kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz" diyen Damar, şunları kaydetti:

"Onlar bizim başımızın tacı. Hepsi vatan için canlarını ortaya koydu. Bundan sonra bize düşen ise onlara sahip çıkıp hak ettikleri değeri vermek. Gazi ve şehitlerimize çok şey borçluyuz. Bu vesile ile şehitlerimize rahmet, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum" şeklinde konuştu. Gazilerin ülkemizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi uğruna bedel ödeyen insanlar olduğunu söyleyen MHP İlçe Başkanı Serkan Damar, "Bu nedenle onları sadece yılda bir gün değil, her zaman hatırlamalıyız."

Kaynak: İHA