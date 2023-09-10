MHP ilçe kongresi kıl çadırda yapıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kongresi, Cudi Dağı eteklerinde kurulan kıl çadırda eski Türk geleneklerine göre yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ilçe kongresinde, divan başkanlığı seçimi yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunması ve yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Tek liste ile girilen seçimde mevcut başkan Koçero Saluci, tekrar MHP Silopi İlçe Başkanı seçildi.

Kongrede konuşan Koçero Saluci, Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli'nin takdir ve tensipleriyle bir kez daha kutlu dava yolunda hizmet etme şerefine layık görüldüğü için teşekkür ettiğini belirterek, davanın Bilge Kağan'ın davası, Attila'nın, Enver Paşa'nın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Alparslan Türkeş'in davası olduğunu söyledi. Davanın Ruhi Kılıçkıran'dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na ülkücü şehitlerin davası olduğunu ifade eden Saluci, "Bu dava onlardan bize emanettir. Hepimiz var gücümüzle bu davanın bayrağını ileri taşımaya gayret gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin dediği gibi, "Milliyetçi Hareket, lobilerin, kulislerin, insanımıza tepeden bakan, değerlerimize ters yaklaşan zümre ve kaymak tabakaların partisi değil, Türklüğün kalpgâhı, Müslüman Türk milletinin yürek atışıdır. Bu zamana kadar hareketimiz ve davamız üzerinde oyunlar oynamaya çalışanlara, kulislerle hareketimize zarar vermeye kalkanlara, karalama kampanyaları yürütmeye çalışanlara müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Güneş balçıkla sıvanmaz." Silopi her zaman olduğu gibi dimdik ayaktadır" dedi.

Saluci, "Her zaman gövdemizi taşın altına koyarak ilerlemeye yemin ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partimizin Silopi ilçe kongresinin ve ayrıca önümüzdeki süreçte canla başla çalışacağımız Mart 2024 yerel seçimlerinin ülkemiz ve hareketimiz hayrına olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar da kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Saluci'ye görevlerine başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)