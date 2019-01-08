MHP Kastamonu İl Teşkilatı, 12 Ocak’ta il ve ilçe adaylarını tanıtacak
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kastamonu İl Başkanlığı 12 Ocak 2019 Cumartesi Akşamı düzenleyeceği "Hilalin Yıldızları Geliyor" isimli halka açık aday tanıtım toplantısıyla, il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kastamonu İl Başkanlığı 12 Ocak 2019 Cumartesi Akşamı düzenleyeceği "Hilalin Yıldızları Geliyor" isimli halka açık aday tanıtım toplantısıyla, il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak. Aday toplantısında Sanatçı Ahmet Şafak konser verecek.
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kastamonu İl Başkanlığı 12 Ocak 2019 Cumartesi Akşamı, düzenleyeceği "Hilalin Yıldızları Geliyor" isimli aday tanıtım toplantısında il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.
12 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Kastamonu Atatürk Spor Salonunda gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantısında; Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, Abana Belediye Başkan Adayı Erhan Özgür, Ağlı Belediye Başkan Adayı Şahin Çolak, Araç Belediye Başkan Adayı Fikri Yazan, Azdavay Belediye Başkan Adayı Akif Özdemir, Bozkurt Belediye Başkan Adayı Bozkurt Ekeş, Cide Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakmak, Çatalzeytin Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir, Daday Belediye Başkan Adayı Mehmet Kılıç, Devrekani Belediye Başkan Adayı Mümtaz Aliustaoğlu, Doğanyurt Belediye Başkan Adayı Hakkı Çolak, Hanönü Belediye Başkan Adayı Hasan Basri Yücel, İhsangazi Belediye Başkan Adayı Hayati Sağlık, İnebolu Belediye Başkan Adayı Engin Uzuner, Küre Belediye Başkan Adayı Serkan Sevinç, Seydiler Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan, Şenpazar Belediye Başkan Adayı Mustafa Eğilmez, Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Aslan Altuntaş, Taşköprü Belediye Başkan Adayı Abdullah Çatal ve Tosya Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil seçmenleriyle buluşacak.
Halka açık olarak gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında, ünlü sanatçı Ahmet Şafak'ta sahne alacak.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.