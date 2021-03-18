27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Bölgesi, birinci sıradan milletvekili olarak Meclis’e giren İsmail Özdemir yapılan genel kurulda partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) yer alan tek Kayserili olarak merak edilmeye başlandı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sorularının cevabını sizler için haberimizde derledik...

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1985 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen İsmail Özdemir, ilköğretim ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. Daha sonra 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ülkü ocaklarında uzun yıllar görev yapan Özdemir, 2005 yılında resmiyet kazanarak ülkemiz yükseköğrenim öğrencilerinin tek temsil kurumu olan Ulusal Öğrenci Konseyi’nin ilk genel başkanı seçildi. 2006 yılında ikinci dönemki seçimleri de kazanarak 2007 yılına kadar görevini sürdürdü.

Özdemir, 2007 yılında Kayseri Makine Mühendisleri Odası’nda işe başlayarak çeşitli kademelerde çalıştı. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda uzman olarak denetimlerde bulundu ve bir süre şube müdür vekilliği görevini yürüttü.

2007 yılında Kayseri Makine Mühendisleri Odası’nda işe başlayarak çeşitli kademelerde çalıştı. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda uzman olarak denetimlerde bulundu ve bir süre şube müdür vekilliği görevini yürüttü.

2011 yılında askerlik görevini tamamladı. 2013 yılında hazırladığı "Hidrojenin Ön Karışımlı ve Difüzyon Yanmasının Sayısal Analizi" başlıklı tezinin kabul görülmesiyle Yüksek Lisans eğitimini bitirdi. Akademik çalışmalarıyla bazı uluslararası sempozyumlarda yer aldı. 2008 yılından bu yana Ortadoğu Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

İsmail Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda uzman olarak denetimlerde bulundu ve bir süre şube müdür vekilliği görevini yürüttü. 2013 yılında hazırladığı "Hidrojenin Ön Karışımlı ve Difüzyon Yanmasının Sayısal Analizi" başlıklı tezinin kabul görülmesiyle Yüksek Lisans eğitimini bitirdi. Akademik çalışmalarıyla bazı uluslararası sempozyumlarda yer aldı. 2008 yılından bu yana Ortadoğu Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Kutlu Sesleniş Dergisi'nde hali hazırda Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Ülkü Ocakları'nda uzun yıllar görev yaptı. 36 yaşındaki İsmail Özdemir 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. Yapılan genel kurulda partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) yer alan tek Kayserili oldu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır.