MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden disiplin kuruluna sevk edildi? Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy Biyografisi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zamlara yönelik eleştirilerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. İşte Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy Biyografisi Biyografisi...

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BAKİ ERSOY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BAKİ ERSOY BİYOGRAFİSİ

Mustafa Baki Ersoy, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Bölgesi, 2'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. Aslen Yozgatlı olan Mustafa Baki Ersoy, 3 Nisan 1981 tarihinde doğmuştur.

İlk ve ortaöğretimini Kütahya ve Sivas illerinde tamamlayıp lise öğrenimini Yozgat ilinde tamamlamıştır. Mustafa Baki Ersoy, yüksek öğrenimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat bölümünde tamamlamıştır. Hukuk fakültesinde özel hukuk bölümünde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir.

Üniversite eğitimine devam ederken iş hayatına atılan Ersoy, Ersoy Müteahhitlik ve Sipil Zeytincilik yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Öğrenim hayatı boyunca Ülkü Ocakları Eğitim Vakfı bünyesinde Birim Başkanlıkları görevlerinde aktif olarak yer alan Ersoy, Erciyes Üniversitesinde Üniversite teşkilat başkanlığı yapmıştır. 2007-2011 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Daha sonra 8 şubat 2015 tarihinde Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı seçilen ERSOY 27. Dönem milletvekili Aday Adaylığı nedeniyle istifa etmiştir. Kayseri Milliyetçi Sanayici İş Adamları Derneği Başkan yardımcılığı görevini başarıyla sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Ersoy evli ve 4 çocuk babasıdır.

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BAKİ ERSOY NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, parti politikasına aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada," Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MHP'Lİ VEKİL NE DEDİ?

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'de yerel bir TV kanalında katıldığı programda ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” demişti.

Ersoy, " Enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Bunlar var, ama bunu çözecek olan yine Cumhur İttifakı" ifadelerini kullanmıştı. .

KAYSERİ 24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 594.346 oyla yüzde 70.31

Muharrem İnce: 157.336 oyla yüzde 18.61

Meral Akşener: 75.921 oyla yüzde 8.98

Temel Karamollaoğlu: 9.587 oyla yüzde 1.13

Selahattin Demirtaş: 6.875 oyla yüzde 0.81

Doğu Perinçek: 1.257 oyla yüzde 0.15

Kayseri 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: 615.252 oyla yüzde 72.5

Millet İttifakı: 213.709 oyla yüzde 25.19

AK Parti: 429.421 oyla yüzde 50.60

MHP: 185.831 oyla yüzde 21.90

CHP: 103.604 oyla yüzde 12.21

İYİ Parti: 95.269 oyla yüzde 11.23

HDP: 16.193 oyla yüzde 1.91

SP: 14.836 oyla yüzde 1.75

AK Parti Kayseri Milletvekili Listesi:

Mehmet Özhaseki

Mustafa Elitaş

Taner Yıldız

İsmail Emrah Karayel

İsmail Tamer

Hülya Nergis

MHP Kayseri Milletvekili Listesi:

İsmail Özdemir

Mustafa Baki Ersoy

CHP Kayseri Milletvekili Listesi:

Çetin Arık

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Listesi:

Dursun Ataş