MHP Konya il teşkilatı bayramlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende konuşan Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Geri dönün" çağrısını yineleyerek birlik ve beraberliğin önemine değindi.

MHP Konya İl Başkanlığında Kurban Bayramının 3.günü gerçekleşen bayramlaşma töreninde ilk söz alan il başkanı Murat Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin şartsız, koşulsuz yanında olduklarını söyledi. Cumhur İttifakının ruhuna uygun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Çiçek, "Bir yerel seçim süreci atlattık. Bu sürecin bitmesiyle, bu ittifak bitti dağıldı gibi bir anlayış kesinlikle olmamıştır. Bu ittifak halen devam etmektedir. Cumhur İttifakı başarılı olmalı ki, 2023'de lider ülke Türkiye olsun. Buna Türk ve İslam aleminin ihtiyacı var. Fitne ve dedikodu ile bu birlikteliğe zarar vermek isteyenler olduğunu görüyoruz" dedi.

"Konya, MHP'nin kalesi olmalı"

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Bulduk Özdemir, kendisini Ülkücü olarak görenleri partilerinin çatısı altında buluşmaya çağırdı. Özdemir, "Artık bazı şeylerin geride kalması lazım. Konya, MHP'nin kalesi olmalıdır. Çeşitli sebeplerle bir yerlere gitmiş olan, liderimize, teşkilatımıza ve ideolojimize tavır koymamış, hakaret etmemiş tüm dava arkadaşlarımızı Konya il başkanlığı çatısı altında MHP'ye davet ediyoruz" diye konuştu.

"Her türlü bedeli ödemeye hazırız"

MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz, Türkiye'nin selameti için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını söyledi. Korkmaz, "Ülkemizin sıkıntıya düştüğü her anda liderimiz Devlet Bahçeli'nin devletten tarafa tavır sergileyerek hiçbir şeyden karşılık beklemeden, ülkemizin selameti, milletimizin refahı için her türlü bedeli dün ödemiştik bugün de ödemeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hiç kimse merak etmesin Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve kendi sorunlarını kendi içinde çözebilecek kudret ve kararlılığa sahiptir" şeklinde konuştu.

"Ruhen bizimle olanlara kapımız açık"

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Ülkü Ocaklarından haydut çıkmayacağını, Devlet Bahçeli'ye hakaret etmenin de kimsenin harcı olmadığını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Geri dönün" çağrısını yineleyen Esin Kara şöyle konuştu; "Kendisi başka bir yerde ama ruhen bizimle olan herkese kapımız açıktır. MHP'den ayrılan ama Ülkücülüğünden taviz vermeyen, gittiği partinin Ülkücülükle alakası olmadığını gören Ülküdaşlarımıza her zaman kapımız açıktır. MHP, Başbuğ Alparslan Türkeş'in mirasıdır. Hiç kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünde konuşurken başbuğumuz Alparslan Türkeş deyip Ülkücülüğü tekeline alacağını zannetmesin. Oranın mirası sadece MHP'dir. Ülkücülerden oy almış ve Ülkücüleri temsil ettiğini söyleyen bir milletvekili TBMM kürsüsünde HDP'li bir milletvekili konuşurken alkışlamaz ve hiçbir Ülküdaşımda buna müsaade etmez. Maalesef Ülkücülerin temsilcisi olduğunu söyleyen sözde Ülkücü olup özde olmayan milletvekillerini meclis kürsüsünde görmekteyiz. Genel başkanımızın davetini yineliyorum. Gelin bayramlaşalım ve helalleşelim. Hep beraber bir olalım."

Kaynak: İHA