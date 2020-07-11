Bahçeli, ABD'nin Ayasofya yorumunu eleştirdi: Cibilliyetsiz ve ciddiyetsiz bir ithamdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, ''Eşsiz bir mimarlık ve sanat abidesi olan Ayasofya’nın ibadete açılması inanç haklarımızın mecburi bir gereğidir. ABD yönetiminin 'Hayal kırıklığı' yorumu cibilliyetsiz ve ciddiyetsiz bir ithamdır'' dedi.

MHP lideri Bahçeli açıklamasında, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi.

Bahçeli açıklamasında, "Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır. ABD yönetiminin 'Hayal kırıklığı' yorumu cibilliyetsiz ve ciddiyetsiz bir ithamdır" ifadelerini kullandı.